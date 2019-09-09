Бийчанка под разными именами выманивала деньги у мужчин по всей России

Девушка регистрировалась на сайтах знакомств под разными именами и получала переводы от обманутых мужчин, сообщают в региональном МВД.

Осенью 2018 года женщина зарегистрировалась под ником Светик и начала переписку с мужчиной из Ростовской области. Она пожаловалась, что из общежития ее выселяют, родственников у нее нет, а денег на проживание совсем не осталось. Ухажер пожалел собеседницу и в течение нескольких дней перечислял деньги на еду и даже решил оплатить транспортные расходы. Как только девушка получила деньги – общение прервалось.

Под именем Катерина обвиняемая переписывалась с москвичом. Она рассказала мужчине, что живет с тетей и готова в любое время переехать в Москву. Щедрый кавалер перечислил мошеннице около 30 тысяч рублей, но благополучно эта история не закончилась.

Жителю Подольска бийчанка рассказала о том, что она сирота и потеряла работу. Мужчина отправил ей деньги на билет и гостиницу. Вместе с ним девушку не дождались мужчины из Новочеркасска и Феодосии.

Двум молодым людям из Москвы мошенница поведала историю о том, что у нее ребенок-инвалид и нужно дорогостоящее лечение. Мужчины не скупились и пополнили счет мошенницы почти на 40 000 рублей.