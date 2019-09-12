Четверг, 12 Сентябрь, 09:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,43
€ 72,22
Обь
99см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Энергоэффективность и защита от износа: какие масла предпочитают современные авто

, ИА "Амител"
Линейка Mitasu пополнилась новыми продуктами с улучшенными низкотемпературными характеристиками и высокой экономичностью

Мировые производители автомобилей достаточно давно взяли курс на сокращение расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу. Частью комплекса мер по улучшению топливной экономичности современных автомобилей наряду с усовершенствованием двигателей и трансмиссий, снижением аэродинамического сопротивления кузова и установкой шин с пониженным сопротивлением качению стало использование масел и жидкостей с меньшими – относительно традиционных – показателями вязкости. В то же время на фоне тенденции к росту мощности и крутящего момента новейших силовых установок растут и требования к термостабильности и противоизносным свойствам смазочных материалов.

MITASU OIL CORPORATION представляет продукты, которые отвечают, а по ряду параметров превосходят требования к новейшим трансмиссионным маслам. Рассмотрим их более подробно.

 

MJ-415. MITASU LX GEAR OIL GL-5 75W-85 LSD 100% Synthetic – полностью синтетическое низковязкое трансмиссионное масло, включающее в себя современный высокотехнологичный пакет присадок и отвечающее стандартам ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) Toyota и Mercedes-benz. Соответствует требованиям новейших трансмиссий, в том числе оснащенных дифференциалами ограниченного проскальзывания (Limited Slip Differential), и обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C.

MJ-420. MITASU ULTRA LV GEAR OIL GL-4 75W Synthetic Tech – ультрамаловязкое трансмиссионное масло, изготовленное по синтетической технологии с использованием современного пакета присадок, безопасного для цветных металлов и сплавов. Этот продукт разработан для применения в новейших механических (ручных и роботизированных) коробках перемены передач, раздаточных коробках и других агрегатах, где производителем рекомендованы масла, соответствующие вязкости SAE 75W и стандарту API GL-4, и обладает исключительной текучестью при температурах окружающего воздуха до -42 °C.

MJ-441. MITASU FE GEAR OIL GL-4/5 75W-80 Synthetic Blended – многоцелевое полусинтетическое низковязкое трансмиссионное масло, произведенное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок, безопасного для цветных металлов и сплавов. Благодаря соответствию стандартам API GL-4 и GL-5, может использоваться как в средне, так и высоконагруженных механических (ручных и роботизированных) коробках перемены передач, дифференциалах, а также раздаточных коробках, механизмах рулевого управления и других агрегатах, где производителем рекомендованы масла, соответствующие вязкости SAE 75W-80. Продукт обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства при температурах до -42 °C.

Новые продукты MITASU OIL CORPORATION отвечают широкому перечню требований производителей автомобилей и обеспечивают защиту современных трансмиссий от износа и высокие показатели топливной экономичности.

Покупайте в магазинах Барнаула.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
09:26
Поджигателей машин разыскивают в Бийске: несколько автомобилей за три дня 0
09:15
Счетная палата выявила нарушения бюджета на 426,2 млрд рублей 0
09:01
Энергоэффективность и защита от износа: какие масла предпочитают современные авто 0
08:57
Число больных алкоголизмом в России снизилось на 37,5% за 10 лет 10
08:46
Рубцовчане вместо грибов нашли в лесу свалку медицинских отходов 2
08:31
Экс-чиновница потребовала с родителей сбитого ею ребенка 100 тыс. рублей 15
08:23
"Деньгами бедность не залить": Топилин назвал решение проблемы 3
08:02
Будь в тонусе этой осенью: в ТРЦ "Пионер" открылся новый тренажерный зал 1
07:52
Российский биолог хочет изменить геном эмбриона. Есть добровольцы 0
07:30
"Выполняйте обещания": бизнес-леди поделилась успехом личного бренда и наставничества 7
07:15
"Руку собирают по частям": актер из "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП 0
07:01
Бабушка заменила родителей: мальчику с церебральным параличом требуется поддержка 0
06:50
Избавить от волокиты. Спикер АКЗС Романенко анонсировал упрощение работы учителей 4
06:32
Жук-зомби и спасающийся пингвин: лучшие снимки конкурса, посвященного дикой природе 0
06:01
"Майонез победит все": основатель "Гриль №1" про любовь к шаурме в Барнауле 3
23:40
Тело 23-летнего российского военнослужащего нашли в Армении 0
23:27
Уволенный сотрудник напал на офис компании во Флориде 0
23:20
Жительница Барнаула нашла у себя в доме тарантула 0
23:08
Барнаульца осудили за пост об обещаниях "Единой России" 10
22:46
Женщина-опекун в Алтайском крае систематически истязала приемных детей 1
22:07
Челябинец, врезавшийся на "Жигулях" в Rolls-Royse, попросил признать его банкротом 2
21:40
Барнаулец с ножом ограбил офис микрокредитной организации 0
21:09
Число многодетных семей в Алтайском крае превысило 29 тысяч 0
20:38
Страшное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 0
20:09
Барнаульский зоопарк поделился видео с аппетитно кушающими свинками 0
19:50
Человек погиб под колесами поезда метро в Москве 0
19:16
Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции 6
18:47
"Бургер за здоровье Собянина". Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати 9
18:43
В России хотят ужесточить наказание для нарушителей ПДД с ребенком в машине 1
18:17
Барнаулец убил женщину, спрятал ее тело и попытался убить таксиста 1
18:05
Не хуже чем в Сочи. На курорте "Манжерок" открыли скоростную канатную дорогу
Это лишь первый этап масштабной модернизации горнолыжного комплекса
17:55
KFC 11 сентября запустила акцию с намеком на башни-близнецы в США 0
17:39
Пьяный житель Алтайского края пытался убить свою дочь из-за сомнений в отцовстве 5
17:25
Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках 1
17:15
Придорожное кафе сгорело на трассе в Алтайском крае 2
16:42
Ученые выяснили, чем опасен для женщин килограмм жира на животе 0
16:30
Робот "Федор" больше не полетит в космос из-за проблем с ногами 10
16:10
Открытие завода "Русская кожа" в Алтайском крае запланировано на 10 октября 8
15:59
В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье" 10
15:53
Умер ученый, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос 2
15:38
Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая 10
15:33
Сибирский полицейский на вокзале сделал предложение своей девушке. Видео 0
15:23
Контрактная система. Чем отличаются законы о госзакупках и для кого они предназначены 1
15:06
Алтайский пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем 0
14:59
Сибирячка купила в магазине колбасу с обручальным кольцом внутри 15
14:49
Соцсети: 4 автовладельца получили штрафы из-за сломанного светофора в Барнауле 9
14:45
100 ученых из 9 стран мира съедутся в АлтГУ на открытие I алтаистического форума 1
14:22
Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима 2
14:14
Жительницу Камчатки, утопившую своих детей, заключили под стражу 1
14:08
Apple показала новый iPhone 11: чем он крут и когда его можно будет купить в Барнауле 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.