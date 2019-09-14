Врачи обнаружили новую неизвестную смертельную болезнь

Человечеству грозит новая смертельная болезнь, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Пока зарегистрирован только один случай заболевания. Но врачи уже бьют тревогу.

Как пишет "Газета.Ru", новый вид болезни обнаружили в Танзании. У местной жительницы проявились симптомы малярии, вируса Эболы и лихорадки Денге одновременно. Но врачи считают, что это совершенно новый вид заболевания.

Стало также известно, что женщина умерла вскоре после того, как заболела.

Чтобы подробнее изучить этот случай, в Танзанию отправилась группа специалистов ВОЗ.

Лихорадку Денге, как и малярию, переносят комары. Природный переносчик вируса Эбола неизвестен, хотя есть предположения, что им может быть летучая мышь. Кстати, встретить малярийного комара можно и в Алтайском крае, но он не представляет опасности.