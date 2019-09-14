Козы устроили "столовую" рядом с перекрестком в Барнауле

Пастбище для коз устроили в одном из дворов Барнаула, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По словам одного из местных жителей, животные регулярно питаются травой рядом с перекрестком улиц Малахова и Сухэ-Батора.
Комментаторы отнеслись к такому соседству с юмором. Многие поинтересовались, можно ли коз подоить.
Еще один барнаулец отметил, что это не единственное стихийное пастбище в краевой столице.
"Внимание! На Солнечной поляне замечена еще одна группа коз. Они повсюду. Будьте осторожней", – пошутил он.
Комментарии
Это газонокосилки. И ещё окурки пылесосят.
Колхозник не может понять, что какой-никакой, а Бранаул все же город - он пасет коз, кормит голубей, заводит собак в многоквартирном доме...
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