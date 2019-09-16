Лекарство для ВИЧ-инфицированных заканчивается в двух Алтаях

В Алтайском крае и Республике Алтай заканчивается лекарство ламивудин, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам, сообщает РИА "Новости".

В течение полугода из-за низких цен поставщики ламивудина трижды не вышли на аукционы Минздрава по закупке препарата. В конце августа были объявлены четвертые торги, но поставщики могут просто не успеть уложиться в сжатые сроки. Сейчас в препарате нуждается более миллиона россиян.

В пяти регионах запасы лекарства должны были закончиться уже к концу августа. Это Алтайский край, Ленинградская и Тульская области, республики Башкортостан, Карелия и Тыва. Хуже всего дело обстояло в Тульской области: там ламивудина вообще не было на протяжении нескольких месяцев.

Еще в 11 регионах запасы иссякнут к концу сентября: Кемеровской, Липецкой, Ростовской, Курской, Свердловской, Саратовской, Тамбовской областях, Красноярском крае, республиках Алтай, Мордовия и Удмуртия.

В аптеках ламивудина практически не найти, поскольку этот препарат пациенты получают бесплатно от государства и закупать его в большом количестве просто невыгодно.