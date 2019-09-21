Мост на Алтае, соединяющий село, восстановили после паводка по новым технологиям

В селе Солонешном торжественно открыли долгожданный мост, который вновь воедино соединил два берега этого райцентра. В 2018 году во время сильного паводка большая вода полностью разрушила переправу и на долгие месяцы две части села оставались отрезанными друг от друга. На сельский праздник прибыли представители Министерства транспорта Алтайского края и Алтайавтодора.

Вопрос жизни и смерти

"Нас здесь проживает девять тысяч человек. А река течет посередине. Как перебраться на другой берег, как перебраться, когда вода большая?", – рассказывает о проблемах местный житель Алексей Власов.

Для жителей Солонешного появление переправы – вопрос жизни и смерти. Так что открытие моста стало для села действительно большим праздником, на который люди шли с радостью. Красную ленточку перерезали символически. Ведь автомобили по мосту к удовольствию сельчан пустили еще неделю назад.

Длина нового моста – 100 метров, он построен по самым современным технологиям, его пролеты и опоры сделаны из железобетона. Так что радовать жителей села он будет долгие годы.

"На объекте проведены укрепительные работы, выполнен водоотвод, установлены барьерные ограждения и освещение, к мосту ведут подходы порядка 200 метров – переправа соответствует всем современным требованиям и обладает грузоподъемностью до 128 тонн", – рассказал начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов.

Пенсионер Власов проживает в нескольких сотнях метров от нового моста. По его словам, он каждый день наблюдал, как идут ремонтные работы. Уверяет, что рабочие не останавливались ни днем, ни ночью. Открытие моста он называет главным событием для села за последний год.

"Очень нам он был нужен. Мы с женой каждый день ходили здесь. Смотрели, как его строят. Могу с уверенностью сказать, что работали все днем и ночью. Мне уже 70 лет. Я знаю, как правильно работать лопатой. Если бы все так работали в России – страна могла процветать. Этот мост соединил два берега. Для нас – это огромное событие", – рассказал Алексей Власов.

Добавим, что в середине сентября в Солонешенском районе завершили ремонт еще одного моста: через ручей Желтенький. Этот мост длиной 16 метров, пролеты и опоры выполнены из железобетона. Общая стоимость двух объектов составила 130 млн рублей.

Стихия бьет по слабым местам

Министр транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин напомнил, что самый сильный паводок за последние годы произошел в Алтайском крае в 2014 году. Тогда от стихии в регионе пострадали 66 мостов. Половину из них пришлось строить с нуля. Большая вода в 2018 году вновь нанесла урон дорожному хозяйству края. Новые мосты устояли, а вот 46 старых приходится восстанавливать.

Солонешенскому району досталось особенно – здесь пострадало семь мостов. Еще со времени одного из сильнейших наводнений в истории края – 2014 года – здесь уже отремонтировали порядка 15 мостов. И еще три предстоит в ближайшее время.

20 мостов за один год

Работы по ликвидации последствий паводка 2018 года велись в прошлом году, продолжаются и в этом. Всего в 2019 году в Алтайском крае будет восстановлено 20 мостовых сооружений, расположенных на региональных и межмуниципальных трассах, а также на дорогах местного значения. На эти работы из федерального бюджета выделили 470 миллионов рублей. Еще 450 миллионов потратят на обновление уникальных мостов протяженностью более 100 метра. Большая часть их пойдет на объекты в Кытмановском и Смоленском районах, рассказал Коровин.

Совсем недавно закончилось масштабное строительство моста через реку Поперечную в Поспелихинском районе. Его стоимость составляет более 270 миллионов рублей. Новая конструкция обладает большей пропускной способностью, так как дорожники расширили проезжую часть, а также увеличили грузоподъемность. Если по старому мосту могли проезжать автомобили массой не более 25 тонн, то по новому весовые ограничения составят порядка 100 тонн. И это тоже позволит разгрузить дорогу.