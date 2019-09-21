Как заметить признаки рака мозга в домашних условиях

Простые советы, как вовремя заметить признаки рака мозга, пока он не развился до тяжелой стадии, дал РИА "Новости" заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик РАН Игорь Решетов.

Он уточнил, что это малозаметные явления, которые можно просто не увидеть, если с должным вниманием не присматриваться к своим ощущениям.

"Если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу – на уточняющее дообследование", – рекомендовал врач.

Он порекомендовал не брать время на раздумья, так как именно этих двух-трех недель потом в итоге может и не хватить, чтобы вовремя остановить угрозу.

Решетов напомнил, что симптомы опухоли легко принять за признаки других заболеваний. И заниматься самолечением в таких ситуациях совсем не рекомендуется.

Рак мозга считается одним из самых опасных видов этого заболевания. Наименее низкие шансы на благоприятный исход у тех, кому поставили диагноз глиобластома.

При этом онкологическом заболевании после постановки диагноза живут, в среднем, 15 месяцев. Но в отдельных случаях лечение позволяет продлить жизнь пациенту до пяти лет. Есть даже единичные случаи выздоровления.

По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили именно глиобластому.

В России уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга составляет 23 случая на 100 тысяч населения. Из них злокачественных опухолей около 30%.