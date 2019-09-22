Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России 80 млн рублей

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом 2018 года, намерен подать в суд на Россию и получить 1 млн евро (немногим более 80 млн рублей по курсу на 22 сентября), пишут "Известия" со ссылкой на The Mirror.

"Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", – объяснил Роули свое решение подать в суд на Россию.

Его адвокат отметил, что пострадавший до сих пор мучается от побочных эффектов того вещества, которое попало в его организм.

В апреле британец после встречи с российским послом в Великобритании рассказал в интервью Sunday Mirror, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия. Кроме того, Роули сообщил, что спросил у посла о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в произошедшем Москву и заявил о применении нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Через несколько месяцев, утром 4 июля, в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества".