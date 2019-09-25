Открытый вопрос: почему 66% россиян мечтают о частных домах, а живут в многоэтажках

Современные частные дома – мечта большинства россиян. Как следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ 11 августа 2017, жить в таких домах хотели бы две трети граждан (66%), но фактически проживают вдвое меньше – 34%. Аналогичные цифры демонстрирует и региональная статистика. Так, прогнозный спрос на индивидуальные дома в Алтайском крае – 300 тысяч домовладений, а по факту в частных домах проживает менее 20% городского населения края. При этом в год на Алтае возводится 9,5 тысячи квартир и только 2,5 тысячи индивидуальных домов: налицо несоответствие спроса и предложения.

Что мешает людям воплотить их мечты в жизнь, и есть ли потенциал для роста индивидуального жилищного строительства в крае, обсуждали эксперты в ходе круглого стола "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации: возможно ли ускорение?", прошедшего 17 сентября 2019 года в Алтайской торгово-промышленной палате.

Нужен качественный и доступный продукт

Соотношение объемов много- и малоэтажного строительства в нашем регионе составляет 60% и 40% соответственно, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак. Он отметил, что за пять лет, с 2019 по 2024 год, в регионе должны построить 4,898 млн кв. м. жилья. При этом будут активно задействованы близлежащие к Барнаулу территории Новоалтайска, Первомайского, Павловского и Калманского районов. По мнению заместителя министра, основные препятствия для активного развития малоэтажного строительства в крае финансового характера: это низкая доходность граждан и не соответствующая ей ставка по ипотеке, а также высокая стоимость стройматериалов, используемых застройщиками при возведении индивидуального жилья.

Председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина увидела главную проблему сферы малоэтажного строительства в отсутствии системного подхода. "Если экспертное сообщество предложит населению комплексный подход в реализации критериев "цена – качество – инфраструктура", мы могли бы совершить переворот в сознании людей и донести до них, что малоэтажное строительство – это не заброшенные поселки, а современная, качественная, удобная для жизни среда", – подчеркнула она.

В важности вывода на рынок края сбалансированного продукта ее поддержал инициатор круглого стола Михаил Кочетов, член профильного комитета Алтайской торгово-промышленной палаты, директор ООО "Фирсова Слобода" – компании, которая уже более 13 лет успешно реализует проекты по строительству микрорайонов малоэтажной индивидуальной застройки на территории Первомайского района. "В массе своей индивидуальные частные дома строятся в Алтайском крае силами их будущих хозяев с привлечением специализированных бригад разного уровня квалификации и ответственности. Отсутствие проектной документации и должного строительного контроля зачастую приводит к плачевным последствиям: строительство ведется годами с абсолютно непредсказуемым результатом как по качеству, так и по стоимости", – констатировал Михаил Иванович. Также он подчеркнул, что ускорению индивидуального домостроения мешает неразвитость социально-бытовой и коммунальной инфраструктуры районов малоэтажной застройки: "Школы, детские сады, больницы, дороги, надежное электро-, водо-, газоснабжение, безопасность и многое другое – пока все это по качеству и доступности, к сожалению, не может сравниться с условиями проживания в городе".

Обсуждая пути решения проблем, участники круглого стола пришли к необходимости реализации таких шагов, как:

Формирование сбалансированного продукта в сфере малоэтажного жилищного строительства : разработка и применение типовых проектов домов, учитывающих возможность последующей индивидуализации, а также внедрение индустриальных методов строительства в сфере жилья – если строить много и быстро, то приобретение собственного дома станет более доступным.

: разработка и применение типовых проектов домов, учитывающих возможность последующей индивидуализации, а также внедрение индустриальных методов строительства в сфере жилья – если строить много и быстро, то приобретение собственного дома станет более доступным. Создание доступного ипотечного продукта . Срок погашения и процентная ставка должны соответствовать уровню доходов населения Алтайского края.

. Срок погашения и процентная ставка должны соответствовать уровню доходов населения Алтайского края. Консолидация усилий представителей органов власти, муниципального самоуправления и строителей, направленная на развитие социально-бытовой и коммунальной инфраструктуры территорий для индивидуального жилищного строительства.

Качественные дома уже сегодня

Говоря о перспективах развития индивидуального домостроения на Алтае, эксперты пришли к выводу о том, что с рядом проблем еще предстоит разобраться. Однако уже сегодня в сфере малоэтажного индивидуального строительства можно найти успешные примеры сбалансированного и доступного жилья, созданного с учетом потребностей покупателей в современных и качественных частных домах, а также в спокойной и комфортной жизни, которой нет в городских кварталах. Примерами таких проектов являются хорошо известные жителям Барнаула и Алтайского края микрорайоны на территории Первомайского района под общим названием "Фирсова Слобода".

Начиная с 2006 года в рамках проекта "Фирсова Слобода" построены микрорайоны Фирсова Слобода (с. Фирсово) на 128 домовладений, Фирсова Слобода – 2 (с. Фирсово) на 690 домовладений и Фирсова Слобода – 3 (с. Санниково) на 540 домовладений. В стадии реализации находится четвертая очередь проекта – микрорайон Новая Грань (с. Санниково) на 450 домовладений, расположенный на повороте с Правобережного тракта по направлению Фирсово – Бобровка.

Окруженный лесом экологически чистый район, прекрасные виды из окна и тишина всего в 15 километрах от центра Барнаула делают поселок Новая Грань по-настоящему особенным. Здесь вы можете приобрести земельный участок от застройщика с максимально выгодными условиями: на сегодняшний день в продаже имеются 112 участков площадью от 8 соток по цене от 500 тысяч рублей.

В отличие от многих коттеджных поселков, где развитие социально-бытовой и коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего, все земельные участки от компании "Фирсова Слобода" обеспечены электроэнергией, централизованным водоснабжением и природным газом. Точки подключения к сетям уже на этапе продажи находятся в границах домовладений. В Новой Грани обустроены дороги с бетонным покрытием, имеется уличное освещение, спланированы детские игровые и спортивные площадки, общественные зоны для размещения социально-бытовых и культурных объектов.

Воплотить в жизнь мечты о современных частных домах для жителей Алтайского края реально уже сегодня: земельные участки с коммуникациями и дома на заказ, являющиеся отличной альтернативой квартирам в центре города, предлагает загородный поселок Новая Грань.

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