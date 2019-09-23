Треть молодых российских мужчин погибает из-за алкоголя

Треть мужчин до 60 лет в России умирают из-за алкоголя, сообщает РИА "Новости".
"От 30 до 40% смертей мужчин этого возраста ассоциированы с алкоголем. Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие – они связаны с алкоголем", – рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов.
Эксперт отметил, что внезапные смерти молодых людей тоже могут быть связаны с алкоголем. Из-за спиртного может произойти внезапная остановка сердца.
Кардиолог согласился с Минздравом и в том, что безопасных доз алкоголя не существует.
Комментарии
Но при этом продолжительность жизни растет - кто лжет?!
Вам не кажется, что заголовок провокационный и не соответствует содержанию?
Ты, т.к. манипулируешь. Т.к. смертность молодых стала ниже.
во всем мире безопасные дозы существуют,а у нас типа нет.При этом все бухают по конячьи даже тот кто писал эту статью вряд ли трезвенник.Ничего лицемерней нашего современного российского уклада нет на свете.
23.09.2019 12:02
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То-то Бритни Спирс и лежит сейчас в психушке, уже какой раз по счёту.