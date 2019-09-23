Треть молодых российских мужчин погибает из-за алкоголя

Треть мужчин до 60 лет в России умирают из-за алкоголя, сообщает РИА "Новости".

"От 30 до 40% смертей мужчин этого возраста ассоциированы с алкоголем. Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие – они связаны с алкоголем", – рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов.

Эксперт отметил, что внезапные смерти молодых людей тоже могут быть связаны с алкоголем. Из-за спиртного может произойти внезапная остановка сердца.

Кардиолог согласился с Минздравом и в том, что безопасных доз алкоголя не существует.