Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии

Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".

Девочка родилась в одной из государственных больниц. Вместе с ней 24-летняя мать родила здорового мальчика. Врачи предполагают, что у женщины должно было родиться трое детей, но два плода соединились.

За время беременности женщина ни разу не делала УЗИ, и узнать о возникших проблемах раньше не могла.

Дополнительные конечности расположены на груди и животе ребенка. Врачи планируют удалить их с помощью операции. Отмечается, что изначально у ребенка были проблемы с дыханием, но после подключения к кислороду работа органов стабилизировалась.