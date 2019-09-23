Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии

Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".
Девочка родилась в одной из государственных больниц. Вместе с ней 24-летняя мать родила здорового мальчика. Врачи предполагают, что у женщины должно было родиться трое детей, но два плода соединились.
За время беременности женщина ни разу не делала УЗИ, и узнать о возникших проблемах раньше не могла.
Дополнительные конечности расположены на груди и животе ребенка. Врачи планируют удалить их с помощью операции. Отмечается, что изначально у ребенка были проблемы с дыханием, но после подключения к кислороду работа органов стабилизировалась.
Комментарии
жескотека...
Это почему же удалять то сразу. У индийской богини Шивы было много рук, может это ее воплощение
жуткая антисанитария, большое количество мутаций именно в Индии.
Конечно, только в Индии. Расскажите это Безруковым, Шестопаловым, Троеглазовым.
23.09.2019 11:15
- гость -
Вы бы вначале погуглили, сколько там рождается.
23.09.2019 11:47
- гость -
Моя начитанность позволяет мне не гуглить, а вы я смотрю уже загуглились? и как? будет ответ что вам там написали, или это манера ответа типа "сам дурак"?
Воплощение Шивы получилось. ЕЕ нужно сделать святой теперь.
23.09.2019 13:27
- гость -
Воплощение Шивы получилось. ЕЕ нужно сделать святой теперь.
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У Шивы руки на месте были, а не росли из живота и груди, мешая дышать.