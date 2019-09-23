Россию могут не допустить к Олимпийским играм в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что российских спортсменов могут не допустить к Олимпийским играм из-за несоответствий антидопинговому кодексу, сообщает РИА "Новости".

WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили во всемирное агентство в начале 2019 года. WADA требует, чтобы Россия в трехнедельный срок дала ответ по этим обстоятельствам.

"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году", – отметил Поздняков.

Глава комитета WADA заявил, что из московской антидопинговой лаборатории удалили информацию о некоторых положительных пробах. Чтобы ответить на 30 запросов, у Москвы есть три недели, иначе спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр.