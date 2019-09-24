Тянут резину. Антискользкую лестницу в Нагорный парк Барнаула откроют позже срока

Нагорный парк / Фото: Amic.ru

Укладка прорезиненного покрытия и ремонт лестницы в Нагорный парк завершится 25 октября – на десять дней позже анонсированной даты. Об этом Amic.ru сообщили в пресс-службе администрации Барнаула. Однако подрядчик не проинформировал горожан о проведении работ у подножия, поэтому узнать о них можно лишь добравшись до верхней террасы: здесь придется либо повернуть назад, либо пойти в обход.

Как ремонтируют лестницу?

О том, что лестницу закроют на месяц, мэрия сообщила 15 сентября. За это время ее планировали починить и уложить прорезиненное антискользящее покрытие. Контракт достался Атанову Кириллу Сергеевичу, который зарегистрировал ИП весной текущего года. Он предложил выполнить работу почти за 1,8 млн рублей, вместо стартовых 2,2 миллиона рублей.

К 24 сентября рабочие уложили резиновую подушку на подходе к лестнице и на самой верхней террасе. Также они готовят ступени других террас, укрепляя основание.

По данным мэрии, объект будет готов 25 октября, хотя по условиям подрядчик должен выполнить работу в течение 30 дней с момента подписания контракта.

В чем проблема?

Администрация города сообщила в СМИ о том, что лестница будет закрыта на месяц и даже извинилась за причиненные неудобства. Однако новость прочитали не все, поэтому гости Нагорного парка узнают о текущих работах, поднявшись на верхние террасы. Именно здесь размещен паспорт объекта, а проход перекрыт сигнальными лентами.

"К сожалению, внизу, у подножия, информации о ремонте нет. Поэтому мы, как обычно, пошли наверх. Почти добравшись до Нагорного парка, обнаружили, что проход закрыт с обеих сторон. Было обидно, что придется поворачивать назад, но потом мы сообразили, что можно дойти до второй лестницы по террасе", – рассказала Аmic.ru жительница Барнаула Ольга Краснова.

Чтобы попасть в Нагорный парк, пешеходу нужно пройти по одной из террас. Так он выйдет ко второй лестнице, построенной со стороны Оби.

Лестницу в Нагорный парк построили в 2016 году вместо снесенной во время террасирования склона (проект обошелся в 40 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета). Поверхность ступеней и смотровых площадок облагородили кафельной плиткой. Зимой и в межсезонье она покрывалась льдом, поэтому на ней часто поскальзывались желающие полюбоваться городом с горы. Жалобы на это поступали в администрацию города.