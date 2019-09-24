Зарплаты бюджетников, оставленных за бортом майского указа, проиндексируют 1 октября

Работникам социальной сферы, науки и других федеральных госучреждений, которые не вошли в майский указ президента от 2012 года, проиндексируют зарплаты на 4,3% с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

"Федеральным законом <...> предусмотрены финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений", – рассказали в ведомстве.

Повышение коснется более двух миллионов работников федерального уровня.

В Минтруде также заявили, что планируется повышение фонда оплаты труда работников региональных и муниципальных бюджетных учреждений, не включенных в майские указы главы государства.

Речь идет о сотрудниках учреждений социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и многих других.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что зарплаты таких бюджетников будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции.