Здание администрации обокрали в Барнауле, сорвав ремонт

Из здания администрации городского поселка Новосиликатный (ул. Весенняя, 1 А) неизвестные похитили стройматериалы, которые предназначались для ремонта фасада, сообщает "Банкфакс".

Издание утверждает, что, согласно контракту, работы должны были быть проведены еще 2,5 месяца назад, но откладывались под разными предлогами.

Теперь появился еще один – необходимость закупки десяти упаковок керамогранитной плитки и утеплителя, общей стоимостью около 16 тысяч рублей.

Покупать их придется подрядчику, заверили в Новосиликатном территориальном управлении. Ожидается, что ремонт фасада завершат не раньше, чем в следующем месяце.