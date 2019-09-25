Губернаторов оценили по ботам в Instagram. У глав обоих Алтаев "фейков" ниже среднего

Эксперты составили рейтинг губернаторов по фейковым подписчикам в Instagram, пишет РБК со ссылкой на доклад Центра политической конъюнктуры под названием "Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram".

У десяти глав регионов эксперты насчитали более 40% ботов среди подписчиков в Instagram. Лидерами стали глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%) и глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров (50%).

Самый "правдивый" аккаунт принадлежит губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину (13%).

При этом средний процент ботов – 30,4.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, судя по данным исследования, имеет в своем Instagram 27% "неправильных" подписчиков. Показатель ниже среднего позволил ему разместиться на 40-м месте в списке, в котором 68 позиций.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Instagram имеет 25% ботов – 49-е место.

Стоит отметить, что Томенко и Хорохордин весьма активно используют Instagram для общения с жителями регионов.

Долю ботов среди подписчиков считали при помощи сервиса IG audit, который анализирует число постов и подписчиков и вычленяет реальных подписчиков. Погрешность составляет около 8% из-за того, что каждый раз формируется случайная выборка. Также аналитики учитывали соотношение подписчиков и количества лайков, и анализировали подписчиков. Если на аккаунт подписаны почти 100 тыс. человек, но каждая публикация собирает 700 лайков, то в реальности подписчиков возникают сомнения.