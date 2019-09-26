В частном секторе Славгорода и Ярового запустят скоростной интернет

Компания "Ростелеком" приступила к строительству волоконно-оптических линий связи для предоставления скоростного безлимитного интернета и других услуг в частном секторе двух алтайских городов. Оптическая сеть охватит 3000 домохозяйств в Славгороде и 1500 – в Яровом. Оператор планирует перевести на технологию PON* ("оптика в дом") действующих абонентов и подключить всех, кто подал заявку, до конца текущего года.

В Славгороде оптическая сеть строится в восточной части города. В зону действия попадут 14 улиц – от Тимирязева, Чкалова, Гоголя, Сибирской до Целинной, Крупской и Кирпичной, а также частный сектор в районе железнодорожного вокзала: улицы Розы Люксембург, Луначарского, Карла Либкнехта, Ленина, Первая и Вторая Вокзальные и Сиреневая. В этой части города живут более 900 абонентов "Ростелекома", которым компания предложит переключиться с медных кабельных линий на оптические. В Яровом оператор организует скоростной интернет в частный сектор за исключением поселка Михайловского.

После переключения на оптическую сеть жители частных домовладений получат доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с и 219 каналов "Интерактивного ТВ" с функцией управления просмотром. Горожане смогут установить услугу "Умный дом. Видеонаблюдение" с внешними и внутренними цифровыми камерами, оформить подписку на антивирусные программы от мировых производителей и другие цифровые сервисы и умные услуги "Ростелекома". Оператор обеспечит абонентам круглосуточную техподдержку, оперативное решение вопросов с выездом специалиста и консультации по бесплатной горячей линии.

"Мы подключим жителей частного сектора по надежной, отказоустойчивой оптической технологии, как в многоэтажных домах и мегаполисах. Ежемесячный платеж за услуги будет существенно ниже стоимости, которую предлагают в Славгороде и Яровом другие операторы: 435 рублей за интернет и 685 рублей за пакет с интернетом с цифровым телевидением, – сообщил начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Славгорода Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Скворцов. – За абонентское оборудование компания предоставит рассрочку платежа на два года. Надеемся, что горожане наберутся терпения: до официального запуска сети в эксплуатацию осталось два месяца".

Получить консультацию и оставить заявку на подключение можно по телефонам в Славгороде: (38568) 50 700, в Яровом: (38568) 22 455.

*ПОН – прим. ред.