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Новости

Экс-замглавы Минздрава Алтая, подозреваемая в получении взятки, решила уволиться

, ИА "Амител"
К руководству министерства от следователей пока никакой информации не приходило
На чиновницу якобы вышли через сотрудника компании-поставщика / Фото: Amic.ru

На чиновницу якобы вышли через сотрудника компании-поставщика / Фото: Amic.ru

Бывшая замминистра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец, которую якобы подозревают в получении взятки, решила уволиться из ведомства, сообщили Amic.ru в пресс-службе министерства.

"Написала заявление на увольнение по собственному желанию. Во вторник, 24 сентября", – рассказали в ведомстве.

Также сообщили, что к руководству министерства по поводу претензий к Кравец никакой информации от следователей пока не приходило.

Ранее "Толк" со ссылкой на свои источники сообщил, что Кравец подозревают в получении взятки. На чиновницу якобы вышли силовики через сотрудника компании – поставщика лекарственных средств.

До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра. С приходом нового министра чиновницу понизили до начальника профильного отдела. Она возглавляла отдел лекарственного обеспечения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

25.09.2019 14:31
месный

эээ... уволиться с удовольствием?

25.09.2019 14:41
Ируся

в смысле "решила уволиться?"

25.09.2019 15:06
гость

Разве может замглавы Минздрава брать взятки, это или Навальный оклеветал или, наоборот, власть подставила за то, что она за Навального. Тут зависит от версии адвоката.

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