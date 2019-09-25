Экс-замглавы Минздрава Алтая, подозреваемая в получении взятки, решила уволиться

Бывшая замминистра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец, которую якобы подозревают в получении взятки, решила уволиться из ведомства, сообщили Amic.ru в пресс-службе министерства.
"Написала заявление на увольнение по собственному желанию. Во вторник, 24 сентября", – рассказали в ведомстве.
Также сообщили, что к руководству министерства по поводу претензий к Кравец никакой информации от следователей пока не приходило.
Ранее "Толк" со ссылкой на свои источники сообщил, что Кравец подозревают в получении взятки. На чиновницу якобы вышли силовики через сотрудника компании – поставщика лекарственных средств.
До середины июля 2019 года Кравец занимала должность замминистра. С приходом нового министра чиновницу понизили до начальника профильного отдела. Она возглавляла отдел лекарственного обеспечения.
Комментарии
эээ... уволиться с удовольствием?
в смысле "решила уволиться?"
Разве может замглавы Минздрава брать взятки, это или Навальный оклеветал или, наоборот, власть подставила за то, что она за Навального. Тут зависит от версии адвоката.