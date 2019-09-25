Одноклассники рассказали о подростке, который планировал напасть на школу в Кирове

Полиция предотвратила массовое убийство в школе в Кирове. Об ученике, который планировал атаку, рассказали его одноклассники.

15-летний школьник интересовался темой оружия и нападениями на учебные заведения. В социальных сетях он рассказывал, что планировал напасть на школу с холодным оружием и самодельной бомбой. Имя подростка и номер школы в МВД не раскрывают.

В социальных сетях появилась информация о том, что мальчик переехал из Казани в Киров и жил с отцом. Одноклассники ребенка отмечают, что он был замкнутым и ни с кем не общался. Со школьниками у подростка был конфликт.

В групповом чате он обсуждал со сверстниками случаи нападений на школы и предупредил одноклассников не приходить на занятия.

В последнее время в России участились случаи нападения учеников на учебные заведения. Громкие инциденты произошли в Перми, Стерлитамаке, Улан-Удэ, Вольске, Саратове.

Самой крупной стала трагедия в Керчи. Студент устроил стрельбу в здании политехнического колледжа. В результате его действий погиб 21 человек и более 50 пострадали.