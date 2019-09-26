Школьник из Башкирии только начал снимать пародии на рэперов, а уже популярен

Камиль Сафиуллин из Стерлитамака, снимающий ироничные клипы на известных российских рэперов, начал стремительно набирать популярность после того, как о нем рассказал один из героев пародий, пишет башкирская "Комсомольская правда".

В репертуаре школьника уже есть каверы на песни двух музыкантов, которые больше известны в молодежной среде – Morgenstern (Алишер Валеев) и Face (Иван Дремин). Накануне Алишер рассказала о Камиле в своем Instagram, после чего на 13-летнего подростка подписались несколько десятков тысяч человек.

Камиль называет себя KEML. У него есть YouTube-канал и Instagram. Одну из своих песен он посвятил своему животу. На данный момент клип про "супердруга" набрал около 1 млн просмотров в аккаунте рэпера Morgenstern.