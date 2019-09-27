Чемпионат по шлепкам по попе пройдет в Омске в рамках Кубка Западной Сибири "Битва варягов", который организует Национальная ассоциация пауэрлифтинга, сообщает "НДН.инфо".
В чемпионате примут участие девушки. Каждая должна будет сделать по пять шлепков. Сильнейшую определят по визуальной силе удара.
Турнир состоится 2 ноября. Победительница получит приз – 5 тыс. рублей. Второй достанется три тысячи, а третьей – тысяча.
Требования к участницам: спортивная внешность, возраст от 18 до 35 лет, вес от 50 до 65 килограммов. Форма одежды: либо короткие шортики, либо обтягивающие лосины.
Комментарии
Чемпионат по шлепкам по попе пройдет в Омске. Победитель получит пять тысяч рублей
забыли добавить: отбитую руку и красный зад...
В дурке что, день открытых дверей? Идиотизм крепчал...
Полнейший маразм!
а это возбуждает)
Извращенцы
Добре дило))
Вот только тузы не очень. Вот бы если пердобаки как в Инстаграмме , вот тогда да!
Нет, попы хорошие. Но занятие идиотское
а это возбуждает)
хоть один позитивный человек)))
А еще можно, дамы лицом к стенке, наклоняются и приготавливаются. А кавалеры у другой стенки приготавливаются. Кто попадает даме с разбегу, целует даме ручку.
А кто то потом из замуж берет, вот позорище.
В СССР мерились мозгами, знаниями. Сейчас попами, шлепками, обжорством, бюстом....
Вывод напрашивается сам.
Шлепайте жену на кухне