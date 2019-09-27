Чемпионат по шлепкам по попе пройдет в Омске. Победитель получит пять тысяч рублей

Чемпионат по шлепкам по попе пройдет в Омске в рамках Кубка Западной Сибири "Битва варягов", который организует Национальная ассоциация пауэрлифтинга, сообщает "НДН.инфо".

В чемпионате примут участие девушки. Каждая должна будет сделать по пять шлепков. Сильнейшую определят по визуальной силе удара.

Турнир состоится 2 ноября. Победительница получит приз – 5 тыс. рублей. Второй достанется три тысячи, а третьей – тысяча.

Требования к участницам: спортивная внешность, возраст от 18 до 35 лет, вес от 50 до 65 килограммов. Форма одежды: либо короткие шортики, либо обтягивающие лосины.