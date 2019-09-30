Алтайский министр рассказал, как будут поддерживать промышленников по-новому

Промышленникам Алтайского края облегчат условия финансовой господдержки, но будут жестче спрашивать за рост зарплаты. Соответствующие поправки до конца года внесут в региональный закон об инвестиционной деятельности и в постановление правительства № 237 о стимулировании такой деятельности.

Об этом 25 сентября заявил Александр Климин, министр промышленности края на правительственном часе в краевом Заксобрании.

Он честно признал, что постановление, принятое в июне прошлого года, в существующем виде не работает: "Ни одно предприятие, нуждающееся в помощи, не в состоянии выполнить его требования".

По словам Климина, сейчас Минэкономразвития края совместно с другими министерствами и управлениями подготовило предложения по изменению условий.

Как изменятся условия?

1. Более мягким станет критерий отбора претендентов на господдержку по уровню средней зарплаты. Если раньше он был привязан к среднему размеру по Сибирскому федеральному округу, то теперь он будет зависеть от среднего показателя по отрасли в Алтайском крае.

"В Сибири есть регионы с очень высокой зарплатой, и наши предприятия не всегда могут конкурировать с ними", – сказал Климин.

2. Будет жестче прописано обязательство инвестора увеличивать зарплату на предприятии на 10-15% ежегодно.

3. Меняется требование в части прибыли, остающейся в распоряжении инвестора. Сейчас нижний порог – 500 млн рублей, что очень много для алтайских предприятий. Станет 150 млн.

4. Добавляется новый вид поддержки – субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, пояснил Александр Климин amic.ru, скорее всего, будут пересмотрены вопросы предоставления земельных участков под промышленные инвестпроекты, чтобы выделять их не на конкурсной основе, а по инвестиционным соглашениям между компаниями и правительством края. Тогда можно будет исключить риски скупки земель просто для перепродажи и гарантировать исполнение инвесторами их обязательств.