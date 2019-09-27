Китаянка открыла аварийный выход в самолете, чтобы проветриться

В Китае пассажирка самолета открыла дверь аварийного выхода перед взлетом из-за духоты, сообщают "Известия".

Женщина пожаловалась проводникам на то, что ей нечем дышать, но никто не решил ее проблему. Тогда она помогла себе сама.

Стюардессы просили ее подождать, когда лайнер взлетит, чтобы включить кондиционер, но та не стала их слушать и открыла дверь аварийного выхода.

После того как женщина немного посидела у открытой двери, за ней пришли сотрудники полиции. Пассажирку сняли с рейса.

Согласно китайскому законодательству, пассажиры, наносящие вред самолету, подлежат аресту на 10-15 суток.