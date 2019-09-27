Полицейских предложили защитить от клеветы в интернете

Сотрудников МВД планируют защитить от порочащей и клеветнической информации, сообщает ТАСС.

Документ, содержащий соответствующие поправки, опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Разработка проекта законопроекта обусловлена необходимостью защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. Проект федерального закона разработан во исполнение поручения министра внутренних дел России Владимира Колокольцева", — уточняется в пояснительной записке.

Как именно предполагается защищать полицейских от клеветы, не указано.

Авторы законопроекта планируют, что он вступит в силу в 2020 году.