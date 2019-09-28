Забывчивая бийчанка чуть не увезла бензоколонку с АЗС

Жительница Бийска забыла вытащить пистолет из бака после заправки, сообщили в социальных сетях.

Женщина заправилась и, оставив пистолет в баке, попыталась уехать. Вместе с пистолетом она потащила за собой бензоколонку.

Аппарат упал недалеко от рядом стоящего автомобиля. Транспортные средства не пострадали.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Какие санкции ожидают забывчивую автолюбительницу, неизвестно.

В комментариях бийчане рассказали, что подобные ситуации в реальной жизни для них удивительны, а женщины отметили, что забыть пистолет в бензобаке могут не только автолюбительницы, но и мужчины-водители.