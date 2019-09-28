Воскресенье в Барнауле завершится небольшим дождем при почти нулевой температуре

В воскресенье, 29 сентября, ночью в отдельных районах края небольшие дожди, в предгорьях возможно с мокрым снегом, в утренние часы местами туманы, ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью -2...+3 градуса. Днем +8...+13, на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, в утренние часы местами туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12. Ночью без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В конце дня небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. В ночь на понедельник также 0...+2 градуса.