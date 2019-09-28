Барнаульцы обеспокоены падающим на тротуар столбом

Фото: Barnaul22, Александр Котов

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о падающем на тротуар бетонном столбе.

Конструкция находится на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Путиловской. В основании столба образовались большие трещины, и он все сильнее наклоняется в сторону тротуара.

"Мне кажется, что этому столбу недолго осталось. Мало ли, в какой момент он может рухнуть. Куда нужно обратиться, чтобы исправили это?" – поинтересовался автор поста.

В комментариях барнаульцы уточнили, что столб накренился после ДТП. В него въехала черная иномарка. После этого конструкция наклонилась и стала постепенно разрушаться.