Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 5 октября

В субботу, 5 октября, в краевой столице состоятся первые осенние социальные продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На распродаже будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Алтайского края. Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене овощи, фрукты, колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца и кондитерские изделия.

Мероприятие пройдет на шести ярмарочных площадках Барнаула с 10:00 до 14:00 в четырех районах Барнаула: Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Центральном.

Они будут расположены по адресам: пр. Ленина, 152; ул. Германа Титова, 9, ул. Новосибирская,16в (мкрн Новосиликатный), ул. Центральная, 65а (с. Лебяжье), ул. Водников, 11 (мкрн Затон) и п. Научный городок.