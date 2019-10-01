Разодрал лицо, голову и руки: в Забайкалье медведь напал на человека

Медведь напал на мужчину на берегу реки Онон, в нескольких километрах от села Токчин Забайкальского края, сообщает "Российская газета".

Хищник разодрал потерпевшему кожу на лице и голове, а также оставил раны на руках и ногах. Мужчину срочно доставили в Дульдургинскую центральную районную больницу. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Группа людей отправилась на поиски зверя, совершившего нападение. Позднее его обнаружили возле села. В районной администрации рассказали, что после того как медведя нашли, его немедленно застрелили.

За последнее время дикие звери стали чаще выходить к населенным пунктам, но нападают на людей они чаще в лесах и на берегах рек.