Вор должен сидеть без света. Как барнаульские энергетики борются с хищениями

Яростный лай собак, скрежет автотехники, звонкий щелчок кусачек и все – в доме больше нет света. 25 сентября сотрудники Барнаульской горэлектросети проводили очередной рейд по городу, ликвидируя незаконные подключения к электрическим сетям. Долги энерговоров перед компанией достигли десятков тысяч рублей. Участие в рейде приняли и корреспонденты amic.ru. Мы проехали по частному сектору Барнаула и узнали, как энергетики устраняют опасные "набросы" на провода и наказывают расхитителей электроэнергии.

Смертельно опасно

Наша первая остановка – частный дом на двух хозяев по адресу ул. 2-я Забойная, 203. Жильцы одной из половин дома незаконно подключились к сети. Пока инспектор БГЭС пытается достучаться до хозяев, автовышка поднимает электромонтера, и он срезает кабель. Из дома так никто и не вышел. Возможно, хозяев действительно нет, а возможно, они наблюдают в окно. По словам заместителя начальника отдела технического аудита БГЭС Дениса Ульянова, инспекторы имеют право отрезать от незаконного подключения дома даже в отсутствие хозяев.

Ульянов подчеркивает, что самовольное подключение к сетям несет опасность не только для жильцов, но и для случайных прохожих.

"Несколько лет назад собственник частного дома накинул на провода кабель, и оголенная часть попала на металлический забор. Была дождливая погода, по улице шла женщина, наступила в лужу, поскользнулась, схватилась за ограду. Смерть наступила мгновенно", – вспоминает руководитель отдела технического аудита БГЭС Юрий Власов.

"Он сгорел и мы вместе с ним"

Часто именно из-за незаконных подключений к электричеству возникают пожары. Их боятся соседи энерговоров, ведь в частном секторе, где плотная застройка, огонь может уничтожить и несколько стоящих рядом домов.

"Вот вам наглядный пример. Электричество – штука опасная", – говорит Денис Ульянов, останавливая машину около обугленных останков двухквартирного дома в проезде Иртышском.

В одной половине проживала супружеская пара. Они исправно оплачивали электричество. А вот их соседи со второй половины дома решили сэкономить. Как итог – пожар, который едва не привел к гибели людей.

"Мы только-только ремонт сделали. Стены дома обшили. Мы знали, что у соседа большой долг за свет, что электричеством пользуется незаконно. Ну вот он и сгорел, а мы вместе с ним", – с горечью рассказывает пожилая женщина, хозяйка сгоревшего дома.

"Хорошо, что все днем произошло, соседи в это время были в гараже, увидели, что мы горим, прибежали на помощь. Муж у меня колясочник, сама бы я его не вытащила, если бы не эти ребята. Если бы пожар случился ночью, точно сгорели бы", – переживает женщина.

Спасти, по ее словам, удалось только себя. Вещей никаких не осталось, дом восстановлению не подлежит. Теперь она вместе с мужем-инвалидом живет у дочери.

На каждый лом есть свой прием

У дома №24 по улице Орловской нас громким лаем встретили собаки. Из-за высокой травы и зарослей ни их, ни дома почти не видно. Зато видно, что жильцы самовольно подключаются к сети регулярно. Об этом говорит "бахрома" из отрезанных кабелей, свисающая с проводов.

Пока сотрудники БГЭС готовят инструменты, Денис Ульянов рассказывает, что на самом деле расходы на электроэнергию в среднем не превышают и 5% семейного бюджета. Поэтому отсутствие денег нельзя назвать единственной причиной хищений.

"Некоторые и дня не могут прожить, чтобы не присвоить чужого, для них это как еще одна статья к доходу. Все эти люди сознательно идут на воровство. Но какими бы действиями они не объясняли свои поступки, вор остается вором. Он причиняет убытки как энергоснабжающей организации, так и своим соседям", – подчеркивает Ульянов.

Кстати, именно соседи часто сообщают в БГЭС о незаконных подключениях к сети. Телефон доверия БГЭС 359-000 пользуется популярностью у абонентов компании. Порой поступают и ложные сообщения.

Таким оказался вызов по адресу улица Советской Армии, 74а. Жильцов квартиры еще ранее отключили от электричества, но вновь подсоединяться к сетям они не стали. Когда мы подъехали к дому, он был совершенно пуст. Видимо, хозяева просто решили его покинуть, и даже двери своего жилища не закрыли.

Приключения при отключении

Переулок Новороссийский оказался слишком тесен – автовышка проехать не смогла. Чтобы срезать незаконно накинутый провод, электромонтеру пришлось взбираться на столб с помощью "когтей" – специального приспособления, которое крепится на обувь. Как на вершину столба забирались жильцы, непонятно.

"Наверное, на таких же "когтях", посмотрите на столб, он весь в дырках", – предполагает Вячеслав Лавренюк, машинист автовышки.

По его словам, в Барнауле чаще всего воруют электроэнергию в микрорайонах ВРЗ, Затоне, Лебяжьем. Здесь же иногда происходят ситуации, которые удивляют даже отработавших много лет сотрудников.

"Буквально несколько недель назад было у нас очередное отключение. Дом находился в переулке со сложным проездом. Вышка туда заехала, провода мы срезали, а жильцы в это время заблокировали выезд спецтехнике. Муж с женой просто сели перед машиной и не уходили. Стульчики специально вынесли, перед машиной поставили, дежурили по очереди. Выехать – никак. Тронуть их – тоже никак. В результате вышка простояла несколько часов. Они даже полицию вызвали, но мы-то в отличие от них все делаем четко по закону. Им придется отвечать за свои действия и оплачивать простой техники. Юристы БГЭС обратились по факту нашего задержания в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела и в суд по возмещению затрат", – рассказывает Вячеслав Лавренюк.

Преступление и наказание

Руководитель отдела технического аудита БГЭС отмечает, что люди идут на различные ухищрения, чтобы незаконно пользоваться электричеством. Но сотрудников горэлектросети не проведешь.

"Мы выявляем энерговоров самыми разными способами. Например, замеряем напряжение в линии и сравниваем с объемами потребления. Так мы понимаем, что на каком-то участке идет перерасход, а это означает, что здесь, может быть, незаконное подключение. Едем и проверяем. В арсенале компании много приборов, мы не стоим на месте", – рассказывает Юрий Власов.

В горэлектросети отмечают, что всем, кого сегодня отрезали от электричества, придется отвечать за свои действия. В этом году административное наказание за повторное незаконное подключение к электрическим сетям значительно ужесточили. Штрафы возросли до 300 тысяч рублей. Но кому-то придется расстаться не только с деньгами, но и со свободой.

"По статье 165 Уголовного кодекса наказание серьезное, вплоть до пяти лет лишения свободы", – подчеркивает Денис Ульянов.

"Электроэнергия – такой же товар, как и хлеб в магазине. Почему-то за хлеб мы все готовы платить и вопросов это не вызывает, а вот за электроэнергию – нет", – удивляется Юрий Власов.

Энергетики подчеркивают, что даже в самой безвыходной ситуации не нужно опускаться до воровства: все равно найдут и накажут. Лучше пойти в ресурсоснабжающую организацию и сообщить о своей тяжелой ситуации – там помогут найти выход.

"Если человек попал в какую-то неприятную жизненную ситуацию, лучше прийти в Барнаульскую горэлектросеть, переговорить со специалистами. Мы поможем найти варианты", – резюмирует Власов.

Он также добавляет, что статистика борьбы с энерговоровством в Барнауле все-таки обнадеживает: из всех горожан, которые когда-то подключались к сети незаконно, примерно половина больше закон не нарушают.