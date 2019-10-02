Минстрой Алтайского края запустил горячую линию для жителей региона в связи с началом отопительного сезона.
Население может получить ответы на вопросы по тепло- и водоснабжению. Для этого следует позвонить по телефону 8-800-350-14-05. Линия работает круглосуточно.
По вопросам запуска отопления в городе Барнауле необходимо обращаться Единую дежурную диспетчерскую службу: 299-187, 299-188, 299-199.
Другие города:
Яровое 2-34-20;
Славгород 55-0-50;
Рубцовск 4-05-05; 57-6-78
Новоалтайск 4-33-44;
Камень-на-Оби 23-5-85;
Заринск 45-3-87;
Бийск 43-04-31;
Белокуриха 21-046;
Алейск 233-66; 222-95;
Змеиногорск 22-173
Пресс-служба правительства Алтайского края напомнила, что отопление жилых домов началось во всех городах и 30 районах края.
Для организации безаварийной работы систем жизнеобеспечения сформированы нормативный (свыше 130 тысяч тонн) и резервный запасы угля.
Напомним, 25 сентября в Барнауле начался отопительный сезон. Горожанам предоставили возможность прогреть батареи тогда, когда они посчитают нужным. Для этого жильцам нужно обратиться в управляющую организацию. Она, в свою очередь, передаст пожелания потребителей в теплоснабжающую организацию для подачи теплоносителя на объект.
Комментарии
"Горячую линию по отопительному сезону открыли в Алтайском крае" - позвонил, поговорил вот и согрелся! ))
уже жарко - вырубайте
У нас тепло не дали, телефоны круглосуточные не отвечают, в диспетчерской сказали, что со дня на день ждите. Барнаул.
В Славгороде ни один объект к теплу ещё не подключен. В детской поликлинике и детсадах холодно. Энергетики говорят, что в микрорайонах в 2-3 раза увеличилось потребление электроэнергии. Сидим на обогревателях, болеем. Тепло где ты? Отзовись в батареях