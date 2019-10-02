Путин рассказал про "тяжелое наследие" Зеленского

Президент РФ Владимир Путин порассуждал о нелегкой доле главы украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Regnum.

По словам лидера России, Зеленскому от его предшественника досталось "тяжелое наследие" и множество нерешенных проблем.

"Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие", – констатировал Путин.

Он также выделил самый главный вопрос, который требует незамедлительного разрешения. По его словам, это выбор, как развивать отношения между Украиной и Донбассом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил украинским СМИ, что готов ввести миротворцев в Донбасс, которые возьмут под контроль 400 километров границы с Россией.

При этом он подчеркнул, что не собирается навязывать помощь в разрешении конфликта, но готов ее оказать, если его попросят "две стороны".

Глава государства призвал Украину урегулировать конфликт, отметив, что не единожды упрекал предыдущего украинского президента Петра Порошенко в том, что он этого не делает.

Лукашенко выразил мнение, что сложившаяся ситуация – это "подарок" НАТО и США, которые сейчас "влияют на Украину больше, чем Россия, Китай и все страны вместе взятые".