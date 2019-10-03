Цены на продукты питания в России увеличатся на 3,5% к концу года

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказала, что к концу года продукты в России подорожают на 3-3,5%, сообщают "Известия".

Заметнее всего цены вырастут на яйца, сахар и мясо птицы. Увеличение стоимости яиц и мяса специалисты АКОРТ связывают с сезонным фактором подорожания кормов. А повышение цен на сахар объясняют ростом стоимости сырья, расходов на топливо и увеличением издержек производства. При этом с начала 2019 года продукты уже подорожали на 1,7%.

"Крупные торговые сети нацелены на то, чтобы придерживаться прежней ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на полках. В первую очередь это касается товаров первой необходимости", – сказали "Известиям" в организации.

Скачок цен, по мнению экспертов, был ощутим только в первой половине года, в связи с ростом НДС, при этом стоимость продуктов значительно снизилась с января текущего года.

ФАС допускает сезонное подорожание продуктов, но при этом заверяет, что существенного роста цен нет.