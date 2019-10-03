Ученые рассказали, когда будущим отцам стоит отказаться от алкоголя

Будущим отцам стоит отказаться от алкоголя минимум за шесть месяцев до зачатия ребенка, сообщает "Газета.ру".

Любовь мужчины к спиртному повышает риск порока сердца у ребенка на 44%, выяснили китайские ученые.

Исследований о влиянии алкоголя на плод не так много. Было известно, что употребление алкоголя матерью повышает вероятность порока сердца у ребенка, но китайские ученые решили обратить внимание и на отцов.

Специалисты проверили работы, посвященные здоровью 350 тысяч детей, и выяснили, что 42 тысячи из них имеют порок сердца. Анализ факторов, которые могли привести к развитию патологии, указал на важность употребления алкоголя родителями перед зачатием.

Регулярное употребление алкоголя в течение трех месяцев перед зачатием со стороны отцов повышало риск развития порока сердца у ребенка на 44%, со стороны матери – на 16%.

Мужчинам порекомендовали отказаться от алкоголя за полгода до зачатия. Женщинам это сделать нужно еще раньше.