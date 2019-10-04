У самой дорогой арендной квартиры в Барнауле есть умный лифт

Квартира площадью 145 кв. метров сдается в аренду за 55 тысяч рублей / Фото: altayrealt.ru

В центре Барнаула на ул. Брестской, 1б, сдается в аренду четырехкомнатная квартира за 55 тыс. рублей в месяц – самое дорогое предложение на рынке временного жилья в городе, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Квартира площадью 145 кв. метров находится на девятом этаже десятиэтажного дома. Арендаторы будут занимать весь этаж. Лифт поднимается на этот уровень только по личному электронному ключу.

В квартире есть кухня-гостиная с кожаной зоной отдыха, две спальни, в одной из которых оригинальная круглая кровать, две ванные комнаты, отдельная гардеробная, просторная прихожая и две лоджии. Еще одно помещение имеет свободное назначение.

Только что завершился ремонт. Вся бытовая техника, предметы интерьера и посуда абсолютно новые, говорится в объявлении.

"Дом кирпичный, имеется парковочное место. Находится на огороженной территории с видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Тихая, спокойная улица. Рядом гимназия, во дворе оборудована детская площадка. Соседи – солидные и статусные люди", – рассказал риелтор, который занимается поиском арендатора. Собственники намерены сдать квартиру семье на длительный срок.