У самой дорогой арендной квартиры в Барнауле есть умный лифт

Квартира площадью 145 кв. метров сдается в аренду за 55 тысяч рублей / Фото: altayrealt.ru
В центре Барнаула на ул. Брестской, 1б, сдается в аренду четырехкомнатная квартира за 55 тыс. рублей в месяц – самое дорогое предложение на рынке временного жилья в городе, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Квартира площадью 145 кв. метров находится на девятом этаже десятиэтажного дома. Арендаторы будут занимать весь этаж. Лифт поднимается на этот уровень только по личному электронному ключу.
В квартире есть кухня-гостиная с кожаной зоной отдыха, две спальни, в одной из которых оригинальная круглая кровать, две ванные комнаты, отдельная гардеробная, просторная прихожая и две лоджии. Еще одно помещение имеет свободное назначение.
Только что завершился ремонт. Вся бытовая техника, предметы интерьера и посуда абсолютно новые, говорится в объявлении.
"Дом кирпичный, имеется парковочное место. Находится на огороженной территории с видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Тихая, спокойная улица. Рядом гимназия, во дворе оборудована детская площадка. Соседи – солидные и статусные люди", – рассказал риелтор, который занимается поиском арендатора. Собственники намерены сдать квартиру семье на длительный срок.
Комментарии
Если ещё до туалета возить будет, то сниму.
Если ещё до туалета возить будет, то сниму.
И обратно)))
да че уж там, я то же в деле, хоть на лифте накатаюсь
4.10.2019 15:47
- гость -
Как я вас понимаю. Приехал из деревни в Барнаул и впервые увидел лифт и давай на нем кататься, столько эмоций было, а сейчас пассивен-накатался.
Если лифт ломается, то за 55 тыр. на улице ночевать?
Если лифт ломается, то за 55 тыр. на улице ночевать?
Если лифт ломается, то за 55 тыр. на улице ночевать?
Все нищеброды отписались? Добухтитесь до 60 в месяц подниму