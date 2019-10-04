Задержанную в Иране российскую журналистку пообещали отпустить

Российскую журналистку и писательницу Юлию Юзик в скором времени отпустят после задержания в Тегеране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави. По его словам, россиянку задержали "для дачи ряда объяснений".

В посольстве России в Тегеране дают более осторожные комментарии. Пресс-атташе Андрей Ганенко уточнил, что от официальных властей Ирана никаких сведений о намерениях освободить Юзик не поступало.

Он уточнил, что ее задержали в отеле 2 октября. Со слов родственников известно, что у нее изъяли паспорт за три дня до этого – в день прибытия в Тегеран по приглашению частного лица. Они утверждают, что журналистку обвиняют в работе на израильские спецслужбы.

Ранее стало известно, что посол Ирана Ахмад Хейдариан приезжал в МИД России для объяснения причин задержания Юзик. Он отказался общаться с журналистами.