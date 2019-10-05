Жителей Бийска предупредили о мошенниках, представляющихся газовой службой

Администрация Бийска рассказала о мошенниках, которые представляются работниками газовой службы и пытаются проникнуть в квартиру, пишет "Бийский рабочий".

"Стали поступать жалобы от горожан, на то, что по многоквартирным домам ходят некие специалисты Городской газовой службы и предлагают замену оборудования газовых плит", — рассказали в пресс-службе мэрии Бийска.

Бийчан просят быть бдительными. "Обратите внимание! Управляющая компания вашего дома имеет договоры с официальными эксплуатирующими организациями, которые занимаются проверкой газовых плит и устранением дефектов. О проведении проверок жителей оповещают заранее", — разъяснили в администрации города.

Если у бийчан есть вопросы, то они могут обратиться в свою управляющую компанию или в отдел энергетики и газификации администрации города по телефону: 32-85-13. Кроме того, в мэрии напомнили телефоны организаций, которые обслуживают дома с газовыми плитами: "Бийскмежрайгаз": тел. 34-91-79 или "Барнаулгоргаз": тел. 30-44-04.