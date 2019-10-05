Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.

"Хотел бы извиниться перед женщинами Кавказа. Никого не хотел задеть. Неправильно выразился, некрасиво вышло. Искренне сожалею", — говорится в подписи к видео.

Накануне Гуф в интервью Ксении Собчак рассказал, что женился на чеченке, при этом он употребил оскорбительное слово в отношении представительниц кавказских народов.

"Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мной слово перед всеми жителями Кавказа, перед чеченским народом", — сказал на видео Гуф.

Говоря об употреблении оскорбительного слова музыкант отметил, что такого выражение он как правило не использует, и считает, что настоящие мужчины так не говорят и "так не поступают".

Он также пообещал не использовать такие оскорбительные выражения.