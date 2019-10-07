Пикник с Шойгу и сбор грибов. Владимир Путин погулял по тайге в канун дня рождения

Перед своим днем рождения Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу погулял по тайге, сообщает ТАСС.
Президент в компании министра обороны собирал грибы в сибирском лесу и размышлял о том, что воздух в Москве нужно сделать таким, как в Сибири.
Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку pic.twitter.com/gN59Vn41en— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 октября 2019 г.
В качестве сувенира Путин забрал с собой сосновую шишку.
Во время привала Сергей Шойгу выкопал куст лесной ягоды и президент посоветовал ему посадить растение под Москвой. Шойгу засомневался и предположил, что качество воздуха и воды в Москве должно быть таким, как в тайге. "К этому надо стремиться, во всяком случае", – отметил президент.
Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 октября 2019 г.
Во время еще одной остановки Путин и Шойгу устроили пикник у костра. Также глава государства забрался на гору, с которой осмотрел окрестности.
Комментарии
Хватит форсить этих персонажей.
где голый торс ???
-ковбой постарел!!!-
а фоты будут?