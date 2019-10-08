Суд обязал владельца восстановить сгоревшую в Барнауле контору купца Морозова

Как сейчас выглядит контора Морозова (фото 1,2,3), и как раньше (4) / Фото: Amic.ru / Vesti22.tv
В Барнауле суд в начале октября вынес постановление о воссоздании памятника архитектуры – бывшей конторы купца Морозова в Барнауле, которая сгорела зимой 2018 года, пишет "Алтайская правда".
Как рассказала начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова, по закону собственники в течение года должны были провести отделочные работы.
Владелец здания говорил, что на восстановительные работы ему понадобится примерно 30 млн рублей, которых у него нет. Инвесторы не слишком заинтересованы в восстановлении такого объекта.
В Алтайохранкультуры обратились в суд. По последней информации, у собственника здания появилась некая предварительная договоренность с инвестором.
Здание, построенное в конце XIX века, находилось на улице Ползунова, 31. Оно стало последним в ряду сооружений, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. В советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и не только.
21 января 2018 года в здании произошел пожар, который практически полностью уничтожил строение, входящее в список архитектурных памятников Барнаула. В мае 2018 года место пожарища с обугленными деревянными конструкциями огородили забором и приступили к сносу. Обломки лежат по сей день.
Комментарии
И в чем смысл восстановления? Ни особой истории, ни красоты. Обычный дом.
Судя по всему денег ни у кого нет даже этот мусор вывести, или из него строить собрались?
Если банкет на бюджетные средства, то я как налогоплатильщик категорически против.
Поясняю: Решение суда есть? Есть!!! НЕ восстанавливает? Значит участок может быть изьят (теоретически). По крайней мере, там что-то (для чего было сожжено здание) не построят. Я за такое решение
Это чтобы отбить желание поджигать исторические здания?
Это история, ее нужно восстановить
Если нет денег - ничего построить нельзя. Это давняя одесская мудрость.
Поэтому всякие там письма, предписания и штрафы - это пустопорожняя возня и разговоры в пользу бедных. Вы еще в тюрьму его посадите на сорок лет - вдруг это поможет найти 30 миллионов?
В данном случае, безусловно, надо участок изымать и передавать инвесторам с обременениями. Не надо объяснять, какими именно?
А по всем остальным ОКН, находящимися у собственников - надо Наследию работать в направлении тотального страхования. Во избежание вот таких вот коллизий, как с купцом Морозовым.