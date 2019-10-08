"Девочке-бэтмену" сделали операцию в Краснодаре. В США не взялись

Российские хирурги сделали первую операцию по удалению гигантского меланоцитарного невуса с лица семимесячной американки, сообщает РИА "Новости".
Семья Феннер специально прилетела в Краснодар, чтобы местный хирург вылечил их дочь от редкого заболевания, из-за которого на лицо большое темное родимое пятно, напоминающее маску героя комиксов Бэтмена.
"Операция длилась час. Все было по плану. Под местной анестезией, – рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин. – Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем".
Это первое хирургическое вмешательство из цикла. Для полного излечения потребуется в общей сложности 6-8 операций. В зависимости от того как быстро будут регенерировать ткани, врачи скорректируют график лечения.
Семимесячная малютка могла заболеть раком кожи из-за своего недуга. Но жизненно важную операцию отказались делать в США, сославшись на то, что требуются сотни хирургических вмешательств.
Единственный в Соединенных Штатах хирург, который согласился на это, запросил 400 тысяч долларов. Даже активные призывы о помощи не помогли собрать столько средств.
Феннер уже отчаялись найти помощь, когда позвонил врач из России. Врач-онколог, руководитель Краснодарской специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Павел Попов пообещал вылечить ребенка и продемонстрировал результаты аналогичных операций.
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