В Белокурихе обустроят пешеходную зону за счет курортного сбора

За девять месяцев 2019 года в Белокурихе собрали 35 млн рублей в виде курортного сбора, которые пойдут на благоустройство территории города, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
В этом году за счет этих средств начнут приводить в порядок пешеходную зону вдоль санатория "Алтайский замок", рассказала заведующая отделом по курортному делу и туризму администрации Белокурихи Наталья Теплова.
"В этом году здесь проведут общестроительные работы. На следующий год замостят тротуар, установят скамейки, беседки, урны, малые архитектурные формы, благоустроят береговую линию реки Белокурихи", – сообщила она.
В планах – установка фонтана, детской площадки, обустройство территории для скейтбординга, велосипедных дорожек и строительство мостиков через реку, а также обустройство сцены для проведения городских мероприятий. В результате рассчитывают получить новую зону отдыха на туристическом маршруте.
В правительстве Алтайского края отметили, что с начала эксперимента по курортному сбору, который стартовал в регионе в мае 2018 года, в Белокурихе собрали более 55 млн рублей. На эти деньги в этом году реконструировали основные туристические места. Например, значительно преобразился один из самых популярных объектов – пешеходная зона "Ореховая аллея". Здесь заменили плитку, расширили тротуар, убрали ограждения, а в дальнейшем появится новое освещение, установят скамейки. Также в Белокурихе заменили ограждение тротуаров, отремонтировали городские мосты и благоустраивают терренкуры.
Курортный сбор – это фиксированная сумма, которую за каждый день пребывания должны платить гости туристической зоны. Оплачивать сбор должны как жители России, так и иностранцы. Согласно закону, в 2018 году предельный размер курортного сбора не мог превышать 50 рублей в сутки. Теперь каждый регион может самостоятельно определять тариф. Ранее в Белокурихе его предлагали снизить до 30 рублей в сутки.
Комментарии
а парковки с туалетами не будут делать? нет?