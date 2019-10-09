Специалисты рассказали, какую крупу нужно есть, чтобы похудеть

Каши могут способствовать нормализации инсулина и помогают в борьбе с ожирением, цитирует "МК" выводы финских ученых.
Специалисты из Финляндии выяснили, что еда, приготовленная из цельнозерновых круп, позволяет снизить риск развития диабета второй степени, болезней сердца и ожирения.
Особое внимание рекомендуют обратить на ячневую и перловую крупы, употребление которых нормализует уровень инсулина и глюкозы в крови. В процессе переваривания эта крупа способствует выработке гормона GLP-1, уменьшающего риск нарушения обмена веществ.
Этот гормон добавляется в лекарства, но человеческий организм может вырабатывать его самостоятельно, если включить в рацион правильные продукты.
Комментарии