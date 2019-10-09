Награда "За развитие добровольчества (волонтерства)" учреждена в Алтайском крае

Предложение управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края об учреждении новой награды принял губернатор Алтайского края.
Почетным знаком "За развитие добровольчества (волонтерства)" будут поощрять граждан, коллективы волонтерских отрядов и социально ориентированные некоммерческие организации за достижения и развитие в сфере добровольческой деятельности.
"Предложения о поощрении знаком могут вноситься территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти региона, местного самоуправления, Общественной палатой Алтайского края, социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере добровольчества", – сообщает официальный сайт Алтайского края.
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