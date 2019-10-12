Группа "Кино" объявила о двух концертах с голосом Виктора Цоя в 2020 году

Музыканты из рок-группы "Кино" на своем YouTube-канале опубликовали тизер, в котором сообщается о концертах в 2020 году.
"Концерт для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую", — говорится в описании тизера.
Зрители смогут услышать настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Хиты группы "Кино" сыграют басисты, которые выступали в разные годы с группой: Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист Юрий Каспарян. Все они .
Продюсером проекта стал сын погибшего солиста группы Виктора Цоя Александр. Концерты состоятся в 2020 году: 31 октября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября на "ВТБ арене" в Москве.
"Кино" — одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов был Виктор Цой, после смерти которого 15 августа 1990 года коллектив прекратил существование. За девять лет на студийных альбомах было выпущено более ста песен, несколько сборников и концертных записей. В 2012 году на Первом канале показали документальный фильм "Цой — Кино", в котором прозвучала новая песня группы — "Атаман". Старые участники коллектива собрались, чтобы завершить эту песню, демозапись которой уже 22 года хранила у себя гражданская жена Виктора Цоя Наталья Разлогова.
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