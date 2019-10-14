Вора в законе лишили статуса прямо на свадьбе криминального авторитета

Украинский вор в законе Андрей Недзельский, известный по кличке Неделя, лишился своего статуса после того, как его избили на свадьбе три других криминальных авторитета, пишет Ura.ru.
О случае на свадьбе рассказал в своем Facebook бывший первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин: "В Киеве на торжестве по случаю свадьбы Олега Бакинского три вора в законе лишили статуса Андрея Недзельского. Его сильно побили и выбросили за пределы территории".
Аброськин опубликовал фотографии 15 криминальных авторитетов Украины, перечеркнув портрет Недзельского.
Неделя является одним из тех воров, кто получил свое звание, не побывав в местах лишения свободы. Сообщалось, что обычно он не покидал пределов Киева.
Комментарии
Таааак ииииии.....?!
Какая отвратительная рожа!!!
какая новость, мы прям заждались. Чо,Амик, про попов и их праздники закончились новостя, теперь токма про бандюков. Не совестно?
А что там с петухом с Докучаева происходит никто не в курсе? Все таки он нам ближе и роднее нежели эти блатные ребята.