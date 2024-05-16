Детский коллектив "Звонница" из Барнаула взял гран-при на фестивале в Минске

Отправиться в Беларусь ребятам помогли в региональном отделении "Единой России"

16 мая 2024, 17:30, ИА Амител

Александр Романенко и Елена Смирнова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Детский коллектив Алтая "Звонница" взял гран-при на VI международном многожанровом конкурсе-фестивале "Славянское родство" в номинации "Народное пение". Мероприятие прошло с 1 по 4 мая в Минске. Отправиться на конкурс коллективу помогло региональное отделение "Единой России".

В ходе очередного личного приема граждан к секретарю реготделения партии Александру Романенко обратилась руководитель коллектива Елена Смирнова с просьбой о помощи в организации поездки. Региональное отделение "Единой России" взяло на себя часть расходов.

"Важно вовремя помочь талантам, чтобы они выросли в профессиональных артистов. Участие в творческих конкурсах – одна из составляющих такого роста", – сказал Александр Романенко.Юные таланты из Барнаула завоевали не только гран-при за акапельное исполнение народной песни, но и диплом первой степени в номинации "Театральное искусство".

Выступления участников оценивало профессиональное жюри, состоящее из артистов, музыкантов, хореографов, режиссеров, представителей Союза театральных деятелей РФ, Российского Дома народного творчества, преподавателей Белорусского госуниверситета культуры и искусств.

После поездки на встрече в штабе общественной поддержки "Единой России" Елена Смирнова поблагодарила Александра Романенко за оказанную поддержку и пригласила его на отчетный концерт коллектива.

"Буду рад послушать пение ваших воспитанников и поближе познакомиться с ними, – добавил Александр Романенко.

Уже на протяжении 28 лет дети от 3 до 16 лет изучают авторскую программу Елены Смирновой "Ключ к истоку". Занятия проходят в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района Барнаула.

Недавно коллектив вступил в проект "Малая Родина". Его реализуют штабы общественной поддержки "Единой России" по всей России. Проект способствует сохранению национальных традиций и ценностей.

Коллектив "Звонница" . Награды / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Также в середине мая на приеме у Александра Романенко побывали бийские военнослужащие. Они просили посодействовать в ремонте дороги, ведущей к части. Секретарь реготделения "Единой России" взял в работу обращение.

Напомним, график приема граждан в штабе общественной поддержки "Единой России" доступен на сайте.