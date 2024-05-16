Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае

Жителям региона напомнили о правилах пожарной безопасности

16 мая 2024, 15:45, ИА Амител

Замерзший лист / pxhere.com/ru/photo/1682942

В Алтайском крае в ночь на 17 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Жителям края напомнили о правилах противопожарной безопасности:

– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;

– не допускать перекала печи;

– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;

– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.