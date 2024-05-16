Заморозки до -2 градусов ожидаются в Алтайском крае
Жителям региона напомнили о правилах пожарной безопасности
16 мая 2024, 15:45, ИА Амител
В Алтайском крае в ночь на 17 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Жителям края напомнили о правилах противопожарной безопасности:
– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
– не допускать перекала печи;
– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;
– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
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