ТРЦ "Арена" запускает "Большой семейный розыгрыш"

На кону три путевки в Горный Алтай и отдых премиум-класса для всей семьи

16 мая 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KB6Z3

"Большой семейный розыгрыш" в ТРЦ "Арена" / Фото предоставлено компанией

Отдохнуть в окружении прекрасной природы Горного Алтая в одном из лучших отелей премиум-класса, посетить интересные экскурсии и, конечно, воспользоваться возможностями системы "все включено". Такую поездку всей семьей на три дня в Cosmos Collection Altay Resort* можно выиграть в ТРЦ "Арена". "Большой семейный розыгрыш" ждет вас!

Победителями розыгрыша станут три семьи, которые уже в октябре отправятся на незабываемый отдых в Горном Алтае, включая:

трансфер туда-обратно из Барнаула в Горный Алтай на три семьи (до четырех человек в каждой);

проживание в номерах категории люкс на три дня и две ночи;

завтраки, обеды и ужины в местных ресторанах;

две экскурсии с учетом сезона и погодных условий.

Чтобы стать участником, нужно:

совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" в период с 1 мая по 10 октября 2024 года;

написать ФИО и номер телефона на чеке;

сбросить чек в специальный ящик, который расположен на первом этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана;

прийти на день рождения ТРЦ 12 октября.

Кроме поездки на отдых в "сибирские Альпы", ТРЦ "Арена" разыграет много других ценных призов от партнеров.

Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park*, Estel*.

"Большой семейный розыгрыш" в ТРЦ "Арена" / Фото предоставлено компанией

Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

Возрастное ограничение 18+

* Cosmos Collection Altay Resort ("Космос Коллекшн Алтай Резорт"); Laser Park ("Лазер Парк"), Estel ("Эстель")

ООО "Феникс"

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