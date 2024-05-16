ТРЦ "Арена" запускает "Большой семейный розыгрыш"
На кону три путевки в Горный Алтай и отдых премиум-класса для всей семьи
16 мая 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KB6Z3
Отдохнуть в окружении прекрасной природы Горного Алтая в одном из лучших отелей премиум-класса, посетить интересные экскурсии и, конечно, воспользоваться возможностями системы "все включено". Такую поездку всей семьей на три дня в Cosmos Collection Altay Resort* можно выиграть в ТРЦ "Арена". "Большой семейный розыгрыш" ждет вас!
Победителями розыгрыша станут три семьи, которые уже в октябре отправятся на незабываемый отдых в Горном Алтае, включая:
- трансфер туда-обратно из Барнаула в Горный Алтай на три семьи (до четырех человек в каждой);
- проживание в номерах категории люкс на три дня и две ночи;
- завтраки, обеды и ужины в местных ресторанах;
- две экскурсии с учетом сезона и погодных условий.
Чтобы стать участником, нужно:
- совершить покупку от 1000 рублей в любом из отделов ТРЦ "Арена" в период с 1 мая по 10 октября 2024 года;
- написать ФИО и номер телефона на чеке;
- сбросить чек в специальный ящик, который расположен на первом этаже ТРЦ "Арена" в зоне около фонтана;
- прийти на день рождения ТРЦ 12 октября.
Кроме поездки на отдых в "сибирские Альпы", ТРЦ "Арена" разыграет много других ценных призов от партнеров.
Генеральные партнеры "Большого семейного розыгрыша": Laser Park*, Estel*.
Сроки проведения розыгрыша 1.05-12.10.2024. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".
Возрастное ограничение 18+
* Cosmos Collection Altay Resort ("Космос Коллекшн Алтай Резорт"); Laser Park ("Лазер Парк"), Estel ("Эстель")
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