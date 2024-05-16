Мастер акварели. Работы кремлевского художника Сергея Андрияки

Андрияка скончался на 66-м году жизни

16 мая 2024, 18:02, ИА Амител

Работы Сергея Андрияки / academy-andriaka.ru

16 мая скончался Сергей Андрияка, выдающийся художник-акварелист, заслуженный и народный художник России.

Андрияка владел виртуозной техникой акварели, используя светотень, лессировки, градиенты для создания живых, дышащих картин. Его стиль отличался легкостью, воздушностью, поэтичностью.

Сергей Андрияка – член-корреспондент (2003) и действительный член (2007) Российской академии художеств, с 2012 года являлся ректором основанной им Академии акварели и изящных искусств. За свою творческую деятельность Андрияка награжден множеством престижных премий и наград, в том числе золотой медалью Российской академии художеств (2004) и орденом Дружбы (2014).

Более 200 картин Андрияки и его учеников висят в первом корпусе Кремля, где работает президент. СМИ со ссылкой на источник в Кремле писали, что картины там повесили по требованию самого главы государства: акварели Андрияки висели в коридорах Белого дома, когда Путин занимал должность премьер-министра.