Мастер акварели. Работы кремлевского художника Сергея Андрияки
Андрияка скончался на 66-м году жизни
16 мая 2024, 18:02, ИА Амител
16 мая скончался Сергей Андрияка, выдающийся художник-акварелист, заслуженный и народный художник России.
Андрияка владел виртуозной техникой акварели, используя светотень, лессировки, градиенты для создания живых, дышащих картин. Его стиль отличался легкостью, воздушностью, поэтичностью.
Сергей Андрияка – член-корреспондент (2003) и действительный член (2007) Российской академии художеств, с 2012 года являлся ректором основанной им Академии акварели и изящных искусств. За свою творческую деятельность Андрияка награжден множеством престижных премий и наград, в том числе золотой медалью Российской академии художеств (2004) и орденом Дружбы (2014).
Более 200 картин Андрияки и его учеников висят в первом корпусе Кремля, где работает президент. СМИ со ссылкой на источник в Кремле писали, что картины там повесили по требованию самого главы государства: акварели Андрияки висели в коридорах Белого дома, когда Путин занимал должность премьер-министра.
20:05:08 16-05-2024
картины действительно, как живые..впечатление, что мы находимся в том месте, где все эти предметы и строения, а перед нами стоит большое зеркало и они в нем отражаются и мы на них смотрим именно через зеркало
10:02:34 17-05-2024
Великолепно! Браво мастеру! И как жаль, что так рано ушел...
18:53:15 17-05-2024
дурацкая формулировка "кремлевский художник". там много кого картины висят так-то. а в Коснстантиновском на лестницах и в холлах, в залах переговоров и пр. так вообще постоянные выставки художников хороших